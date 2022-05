Pascal CISSE

Travaillant sur le secteur géographique du Sud Ouest, j'ai en charge le suivi d'une clientèle diversifiée sur le marché du bâtiment tertiaire.

Bureaux d’études fluides, intégrateurs, installateurs et exploitants sont mes principaux clients auxquels je prescris et propose nos solutions techniques dans le domaine de la CVC et GTB, telle que la régulation, le pilotage des utilités techniques et de la gestion de confort, et nos solutions d'efficacité et de gestion de l'énergie.



Spécialiste mondial de la gestion de l’énergie, Schneider Electric se mobilise pour rendre l'énergie sûre, fiable, efficace, productive et verte.



Schneider Electric travaille sur 3 domaines d'innovation pour offrir des solutions d'efficacité énergétique :



* Mesurer et contrôler au point d'usage pour permettre une compréhension fine des leviers d'efficacité énergétique, en automatiser la gestion et responsabiliser les utilisateurs.

* Concevoir des plateformes flexibles de gestion de l’énergie basées sur des standards ouverts et une architecture modulaire pour combiner efficacité et flexibilité.

* Offrir des solutions évolutives d'efficacité énergétique préconfigurées pour chaque secteur, rapide à déployer et intuitives pour leurs utilisateurs.



Mes compétences :

CVC

Electricité

Energétique

Génie climatique

GTB

GTC

GTC GTB

Performance

Performance énergétique

Régulation

Supervision