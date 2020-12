Pascal DESTRE

Bonjour, je suis entrepreneur /investisseur collaboratif

aprés 30 ans de salariat.

Ce qui m'a fait prendre conscience que si je voulais évoluer et changer ma vie, ce n'était pas en restant salarié. car on ne maitrise rien .



C'est en lisant des livres de Napoleon Hill, Robert Kyosaki, Éric Wore qui m'a permis de comprendre que si on veut changer sa vie ils faut commmencer par changer sa façon de penser et changer ses habitudes.

Mes compétences :

aujourd'hui j'aide les personnes qui veulent prendre leur avenir en main.



Volontaire ,ambitieux ,patient,

Persévérance