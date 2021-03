Pascal DULIN

La Escandella est un fabricant de tuiles de terre cuite basé à Alicante en Espagne, leader sur son marché et possédant le plus gros site de fabrication au monde avec 500 000t de capacité en produit terre cuite.



Depuis plus de dix ans, La Escandella se développe à l'export pour compter aujourd'hui 65 pays parmi ses clients sur les 5 continents et s'imposer ainsi comme un interlocuteur de dimension internationale et incontournable sur les grands projets (Palm Island Dubai avec 80% des tuiles Escandella entre autres).



Nos tuiles répondent aux normes des pays dans lesquels nous nous trouvons et en particulier pour le marché Français. En effet nos produits sont NF depuis 2004, possèdent un document technique d'application (ex constat de traditionalité ou avis technique) et jouissent d'une garantie de 35 ans.



Nous diffusons nos produits en France au travers d'un réseau de négoce en matériaux et comptons de plus en plus de constructeurs ou d'artisans parmi nos clients qui sont en recherche d'une solution qualitative et économique.



Pour plus d'informations visitez le site www.laescandella.fr



