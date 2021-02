Pascal FEAU

Bonjour,



Pascal Féau, âgé de 53 ans, titulaire d'un D.U.T de Gestion, marié, sans enfant, je suis à l'écoute du marché de l'emploi.



Avec plus de 30 ans d'expérience professionnelle en comptabilité en milieu PME Industrielle, dont pour les plus importantes, 10 ans en tant que R.A.F. dans une filiale d'un groupe international et 4 ans en tant que D.A.F.



Rigoureux, motivé, plein d' énergie je suis prêt à rebondir si nécessaire.



A très bientôt, cordialement.



CV en ligne : http://www.alertejob.com/44106_4bf3c09d60f17



Mes compétences :

Direction financière

Gestion de trésorerie

Gestion des ressources humaines