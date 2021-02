Pascal FORET

Je suis intervenu chez un grand compte pour la mise en production d'applications pendant 11 ans.



J'ai intégré des applications à destination de postes Windows et serveurs Unix jusqu'en 2002.

Depuis, je suis monté en compétences sur l'administration des bases de données.



J'ai pris en main la réalisation des tests et validation pour des projets importants( facture électronique,etc)



Entre octobre 2008 et novembre 2009, j'interviens en support chez Dassault Data Services pour des projets dans le domaine de l'aéronautique.



Jusqu'au mois de mars 2010, j'assure le support d'une plateforme de développement, je met en place une architecture pour CATIAV6.



De mars 2010 à février 2011, j'ai intégré une équipe de support pour un projet sensible d'un grand compte.



De 2011 à 2012 j'interviens en support Oracle N2 pour les banques gérées par i-BP.



Depuis septembre 2012 j'ai intégré l'équipe informatique du groupe La dépêche du Midi.



Mes compétences :

Aïkido

Oracle