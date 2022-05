Vincent DURRIEU

Responsable de Département Informatique - Sécurité, Continuité et Outils de la production chez AG2R LA MONDIALE

Certifié Lead Auditor ISO27001:2005 en Juin 2012 (LSTI)

Certifié Lead Implementer ISO22301 en Décembre 2013 (LSTI)



Je suis responsable du Service Sécurité Opérationnelle, du Service Continuité IT et du Service Outils de la production au sein de la Direction Production et Infrastructure de la DSI AG2R



J'ai à ma charge entre autre, le pilotage de la MEO

- de tous les sujets lié à la sécurité pour la production Informatique

- de tous les sujets lié à la continuité d'activité pour la Production Informatique

- de tous les outils transverse à la Production Informatique (Ordonnanceur, Supervision, Référentiel Technique, Transfert Interne et Externe, APM, ...)



Mes compétences :

antispam

CMDB

DMZ

Informatique

ISO 27001

NetApp

PCA

PRA

Production

Production informatique

Sécurité

Stockage