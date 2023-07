Pascal GAUTIER

AREVENT conçoit, accompagne et produit vos projets événementiels et visuels d'envergure en utilisant essentiellement des robots industriels.



Pour la première fois des robots lumières sur scènes animés et synchronisés avec la musique issus de capture de mouvements.

Le teaser:

http://www.vimeo.com/4542415



AREVENT est intégrateur chez FANUC robotics.

http://www.fanucrobotics.fr/



_________________________________________________________________

créateur d'URBAN ORCHESTRA

http://www.robot-orchestra.fr



Développement avec URBAN ORCHESTRA du premier robot industriel chef d'orchestre utilisant la technologie de capture de mouvement, dirigeant un orchestre à corde.



___________________________________________________________________

Développement en cours:





robot chef d'orchestre (janvier 2008)

robot éclairagiste (mai 2009)

robot dessinateur avec le ROBOGRAPHE( avril 2010)

_________________________________________________________________





formateur 2005-2009



Université d'ANGER, ISTIA (Master réalité virtuelle)

ESCIN (licence pro)

Lycée Réaumur (licence pro)



_________________________________________________________________





Janvier 2001-Juillet 2008



Conseiller technologique en réalité virtuelle à CLARTE 2001-2008 (LAVAL) auprès des PME-PMI de la région des Pays de la Loire.

A l’écoute des différents acteurs économiques du département, entreprises et collectivités locales, j'établis des actions de conseils, sensibilisations autour des technologies liées à la réalité virtuelle et à l'image de synthèse.

J'aide les entreprises à intégrer ces technologies tant dans leur process de décision que la fabrication et dans les cycles de formation.



http://www.clarte.asso.fr/

_________________________________________________________________



violoniste



Violoniste professionnel pendant 7 ans. Concerts avec de nombreux musiciens dont ROSTROPOVITCH, ISAAC STERN, FONTANAROSA, PASQUIER avec l'OFJ. Participation à des tournées à l'étranger dont une en INDE.

Membre des orchestres franco-allemand,COLONNES, LAMOUREUX et PASDELOUP. j'ai joué sous la direction d'Emmanuel KRIVINE, Yucata SADO.



Mes compétences :

Formation

Images de synthèse

Musique

Réalité virtuelle

Robot

Synthèse

Violon