Pascal GAYVALLET

Professeur de mathématiques, devenu spécialiste de laccompagnement individuel, je dispense depuis plus de 20 ans des cours particuliers au domicile des élèves. Jenseigne les mathématiques du primaire à la licence en passant par les classes préparatoires, BTS, IUT



Ma prestation peut se décliner en plusieurs offres : bilan dévaluation, remise à niveau, soutien hebdomadaire, aide au devoir, stage de vacances, préparation aux concours et examens. Elle est destinée aux scolaires, étudiants et adultes. Lenseignement prodigué est personnalisé et adapté à chaque situation. Il tient compte du profil, du niveau, des besoins et objectifs de lélève ainsi que des attentes de ses professeurs ou correcteurs. Il se définit autour dun équilibre entre compréhension, méthode et par cœur.