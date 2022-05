Pierre GAYVALLET

Pierre est à l’origine un consultant J2EE senior qui, passionné par le développement web, s’est orienté vers

les technologies front-offices. Il est maintenant spécialisé dans le développement d’applications riches,

basées sur les derniers frameworks javascript tels que jQuery, Backbone et Angular.js ainsi que sur les

technologies java récentes comme Jersey et le Jdk 8.



Son background java lui a permis d’acquérir un très fort sens de la qualité de code et de la testabilité,

aptitudes assez rare dans l’univers front-offices pour être soulignées. Il maitrise les outils de tests unitaires

javascript (qunit, jasmine, mocha...) ainsi que les outils de tests automatisés (protractor, selenium, phantomjs, casperjs)



Il est scrum master certifié et a l’habitude de travailler dans des environnements agiles en appliquant les principes du TDD.



En dehors de ses différents projets, Pierre est aussi actif dans la communauté. Il a été conférencier aux Devoxx France et Belgique en 2013, et participe également à d’autres évènements



Mes compétences :

J2EE / Java EE

Javascript

Backbone

CSS

Scrum

Spring

Maven

JQuery

Hibernate

Guice

J2EE

Jersey

Rest

AngularJS