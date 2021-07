Pascal GODART

Ma pratique de l'accompagnement au développement personnel et professionnel est fondée sur ma double culture de dirigeant d’entreprise dans l’innovation et de créateur de spectacles.



Suite à une expérience de 25 ans dans la technologie, la communication écrite d'entreprise et le théâtre, je me suis orienté vers l'accompagnement des particuliers et des équipes au sein des organisations.



Adossé à un solide parcours de développement – Relaxologue en Multisynergie®, certifié Coach professionnel par l’IPSA - UCO Angers, formé à l'Appreciative Inquiry (IFAI - Paris) et à l’Approche Narrative (COOP-RH Bordeaux) et membre de l’Association Européenne de Coaching – je propose :

- aux particuliers mon aptitude à susciter l'émergence de ressources personnelles latentes,

- aux entreprises ma capacité à fluidifier l’organisation par l'intelligence relationnelle.



Mes passions :

- créer les conditions de calme, de confiance et d'écoute nécessaires pour l'émergence du sens au cours de l'accompagnement ;

- créer des interactions entre acteurs et situations pour révéler de nouveaux potentiels.



Une idée centrale : l'évolution dans votre sens.



Je conçois et j'anime des solutions d’accompagnement professionnel sur mesure pour les entreprises et les organisations.



Mes compétences :

Coaching

Intelligence relationnelle

Coaching de dirigeant

Communication

Animation de réunions

Coach