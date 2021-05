Pascal GOUBIN

Dans le commerce depuis 1984

j' ai débuté chez Carrefour comme gestionnaire de stocks en alimentaire ( épicerie) au magasin d' aulnay sous bois ( 20000 m2) puis passé en encadrement en 1986 , début de mon évolution.

Chef de rayon Bazar , chef de département Bazar et bazar lourd, puis responsable non alimentaire...et maintenant Directeur de magasin.

Preuve qu'un beau parcours , c' est possible sans diplomes .Il suffit de le vouloir , de s' en donner les moyens et de bénéficier des bonnes opportunités.

Dans le cadre de mes fonctions , j' accompagne des équipes de 20 a 70 personnes , dont 6 cadres en moyenne . Mes objectifs sont doubles : satisfaire les clients et obtenir de bons résultats de vente . Cela implique de veiller a la bonne tenue des indicateurs de gestion , de surveiller les flux de stocks , de garantir un bon climat social dans le magasin et de maintenir une bonne cohésion d' équipe.

Tout les matins mon premier geste consiste a faire le tour du magasin pour saluer les collaborateurs et m' assurer que tout est conforme aux principes fondamentaux de l' enseigne : propreté ,sécurité , prix correctement affichés , etc. Ensuite, brief avec les cadres et point sur l' activité commerciale . Je transmets les messages descendus du siège et recueille les informations a remonter.

Parce que je ne veux pas étre enfermé dans ma tour d' ivoire , je m' efforce d' etre sur le terrain tout au long de la journée , a la rencontre des vendeurs mais aussi des clients . Et bien sur , il faut étre prêt a résoudre les impondérables ! Bref , l' ennui...je ne connais pas !

Les qualités indispensables pour étre un bon manager de magasin ? Avoir le sens du commerce , du résultat et du leadership . Sans oublier la rigueur et l' esprit d' équipe . Parce que c' est avec les collaborateurs que l' on atteint la performance et l' excellence







Mes compétences :

connaissances des partenaires sociaux

Gestion budgétaire

legislation sociale

Management

modalités d' accueil

Gestion de la relat