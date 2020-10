Pascal GOUJON

Viscéralement attaché à la vie rurale depuis mon enfance, issu d'une famille du Vexin (France), je me suis engagé au service des communes rurales au travers du Trésor Public.

J'ai exercé la fonction de chef du service de la comptabilité des Collectivités Locales à la Trésorerie de Marines (Métropole) de 1991 à 1996 puis de Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane) de 1997 à 2004 avant de passer à la Fonction Publique Territoriale au service de la Commune de Mana (10 000 habitants, 6 300 km2, également en Guyane) en tant que chef du service financier puis de directeur financier jusqu'en 2015.

J'ai travaillé sur la base de l'ultra-ruralité de ce territoire.

Entièrement investi dans sa restructuration financière spécialement de 2008 à 2012, malgré une pleine réussite saluée par les autorités guyanaise de l'époque, mon expérience m'a conduit à mesurer les limites de la fonction publique territoriale française en l'absence de cadre d'emploi et de statut de DIRFI ; ainsi, la première leçon tirée de cette engagement a été qu'en absence d'économie réelle, les finances ne sont que de peu de secours pour un peuple spécialement dans un petit bout d'Amérique du Sud dont l'enclavement économique n'a d'égal que sa dépendance politique.

Une économie faussée, un cadre financier artificiel et la mauvaise gestion d'une élite politique tournant le dos à l'intérêt général de la seule vraie Guyane qu'est le Plateau des Guyane a nourri ma prise de conscience.

La guyane française est un mot. La Guyane est une réalité ...

Mon engagement au service d'une commune rurale de Guyane a été indissociable de mon intérêt pour le développement économique de ce pays et spécialement de son agriculture tant il est important que les finances soient "couplées" à l'économie réelle seule productrice de richesses individuelles et collectives.

Passionné de finances publiques et d'agriculture, enrichi et fort de cette expérience, je recherche toute personne intéressée par le développent économique de la Guyane au-delà de sa "compartimentation" par des frontières artificielles.

Je suis tout spécialement intéressé à rencontrer les français ayant une expérience des trois Guyanes (Guyane française, Surinam et Guyana) , prêts à investir et plus encore à s'investir durablement dans son économie réelle et à organiser son cadre financier.

Il convient d'innover en tout y compris en finances ...

Un poste de directeur financier au service des communes frontalières du bassin du Maroni n'aurait désormais de sens pour moi, quand on aime la France et qu'on respecte la Guyane, qu'animé d'une plus grande exigence ...

Avoir une grosse capacité de travail, un bon niveau technique, une facilité d'expression, c'est bien mais ... peu sans l'abnégation qu'exige le service du bien commun qui doit être la première qualité recherchée par l'employeur ultime qu'est la Guyane.

Après une pose dans ma vie professionnelles, essentiellement pour assister mes parents dépendants, en fin de vie et décédés tous deux en 2016, je suis à nouveau disponible mais au prix de cette exigence plus encore qu'avant.



Mes compétences :

Agriculture

Comptabilité publique

Finances publiques

Gestion Financière

Développement économique