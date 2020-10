Pascal HUET

Engagé dans la marine nationale à 16 ans à l’école des mousses, j’occupe depuis plus de dix ans des fonctions d’encadrement supérieur au sein de la marine nationale.



Mon parcours m’a permis de m’exprimer sur des postes extrêmement diversifiés et de plus en plus significatifs tant embarqué qu’à terre, en France ou à l’étranger. Actuellement je suis directeur des moyens portuaires de la base navale de Toulon et j’ai fait le choix délibéré de quitter la marine pour me projeter sur une suite de parcours dans le monde de l’entreprise dès le premier semestre 2016.



J’ai clairement acquis une expertise maritime tant en matière de gestion des moyens et de l’activité portuaire que dans la gestion de projet y compris sur des sujets lourds à dimension stratégique. J’ai aussi acquis ce savoir-faire dans la conduite de l’action de l’état en mer.



pendant plus de dix ans mon cœur de métier a bien été le remorquage portuaire et j'ai été pilote référent au sein de la marine nationale et notamment sur le Charles de Gaulle dans les conditions les plus délicates.



Je possède une expérience démontrée et reconnue dans le management des hommes notamment au travers de mon poste précédent mais également en ayant assumé les responsabilités durant 4 ans de commandant à la mer et 6 autres années en poste de commandant en second. C’est cette expertise et cette dimension en management qui m’ont conduit à auditer 3 années durant parmi les plus gros navires de la marine à la division entrainement de la force d’action navale.



j'assure maintenant les fonctions de directeur des opérations (production et parc) du plus grand chantier naval de grande plaisance du var depuis début mai 2016.



