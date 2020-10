Mon poste actuel de Coach Agile reflète parfaitement ce que je suis : un ingénieur informatique (18 ans d'expérience) ayant une double compétence de coach et de manager de projets.



Je suis certifié Coach Professionnel depuis 2002 et Scrum Master depuis 2010.



Passionné à la fois par les méthodologies et les relations humaines, l'Agile est pour moi la meilleure façon de réconcilier l'humain et la performance des projets.

Il ne suffit pas de gérer les jours/homme, gérons aussi les hommes !!!



Ma mission sur les projets de développement logiciel est de faciliter la réussite d'un projet commun : celui des coéquipiers, de l’entreprise et du client. Je suis là pour améliorer, grâce au coaching et à l'Agile, la communication, l'efficacité collective, le pilotage, les résultats. Au final, cela se traduit par plus de plaisir à travailler ensemble !



Mon métier est pour moi une véritable vocation et j’ai toujours grand plaisir à vivre cette formidable aventure humaine qu’est un coaching !



Afin de relever de nouveaux challenges, d'aller toujours plus loin, de viser l'excellence, j'ai à cœur d'améliorer sans cesse mes connaissances et ma pratique. Alors il y a des chances de nous rencontrer prochainement à l'un des événements du monde de l'Agile ou du coaching...



Mais au fait, peut-être vous demandez-vous : c'est quoi l'Agile ???



Pascal Jussac



Mes compétences :

Accompagnement

Agile

Coaching

Formation

Informatique

Lean

Management

Scrum

Team building

Gestion de projet

Extreme programming

Ingénierie Logiciel