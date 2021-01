Pascal KARO

J’ai, lors de ma formation de Technicien Supérieur en Conception Industrielle située à l’AFPA de Meudon d’une durée de 9 mois, maîtrisé la notion de qualité indispensable à la conception de tout système mécanique de l’analyse depuis l’attendu client jusqu’à l’élaboration du cahier des charges fonctionnelles, afin d’obtenir un produit fini en respectant le planning.

J’ai consolidé mon aptitude à percevoir les influences des forces et des efforts sur les capacités mécaniques des diverses pièces composant un ensemble afin de faire des choix pertinents dans l’architecture d’un système et dans le choix des matériaux.



J'ai réaffirmé ma maîtrise de la conception et du logiciel Catia V6 2013X associé au système VPM ENOVIA V6 (qui facilite grandement la gestion des projets), lors de ma dernière mission dans l’entreprise CLAAS, en tant que Concepteur d’organes mécaniques de tracteurs agricoles. Ces éléments et systèmes mécaniques ont des fonctions d’amélioration de l’efficacité du véhicule dans son travail agricole et apportent des réponses originales et efficaces aux exigences des normes européennes imposées à ce secteur vital de l’économie de notre pays.



Cette mission m'a permis d’affirmer ma maîtrise de la conception de pièces mécaniques tout en valorisant mon autonomie et mis en avant ma prise de décision par rapport aux problèmes rencontrés lors des phases de conception ainsi que mon leadership dans les relations avec les fournisseurs.



Je m'adapte avec aisance à des environnements mécaniques qui peuvent être très éloignés les uns des autres.



J’utilise avec discernement l'outil CATIA V6 2013X ou CATIA V5 en tenant compte de la situation mécanique et je maîtrise les systèmes de gestion de projets qui leurs sont associés tels que ENOVIA V6 ou V4.



Je possède plus de vingt cinq années d'expérience dans la profession de Dessinateur Projeteur en mécanique générale, cela me donne une grande faculté d'adaptation à un large éventail de postes pouvant aller de celui de concepteur à celui de technicien en vie série et pourquoi pas chef de projet.



Je possède également une dextérité à parler, écrire et lire la langue anglaise, ce qui est indispensable dans les relations internationales rencontrées fréquemment lors des contacts avec les fournisseurs et les partenaires étrangers non francophones.



J'ai souvent utilisé cette langue au cours de ma carrière ce qui me permet une grande autonomie En utilisant cette langue lors de précédentes missions dans le cadre de négociations techniques avec des fournisseurs ou avec des collaborateurs étrangers dans le cadre de la communication technique.



Bien que ma mobilité soit liée à la région parisienne j'ai déjà effectué des déplacements professionnels et j'en effectuerais certainement d'autres suivant les besoins des projets.



Mes compétences :

CAO

Cao 3D

Conception

SOLID EDGE ST/V20

Visual Basic

UNIX LINUX

Microsoft office et Works

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 7

Microsoft Office

Microsoft DOS

Lotus SmartSuite

Corel Draw Suite

CATIA V5R19 CATIA V6 2013X ENOVIA V4 et V6

R&D

Airbus A300 Aircraft

Airbus A310 Aircraft

ISO 900X Standard

Airbus A320 Aircraft

Bell 214 Helicopter

CATIA

3D

Autocad

Delphi

Borland Turbo C++

Java

Linux

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Windows 3.x > Windows for Workgroups

Microsoft Windows 8

Microsoft Windows 9x

Microsoft Works

Bug Tracking System