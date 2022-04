Geo WARNIER

Aujourd'hui Président de l'Association Franc-Comtoise d’Éducation Routière, Gestionnaire Bénévole d'un centre de profit, je suis également consultant en Éducation Routière et Projet Associatif, après un passage enrichissant dans une Association aux dimensions nationales, je me suis forgé une solide expérience en matière de gestion de projet, d'organisation, de management d'équipe mais aussi de communication.



Je souhaite employer ces savoir-faire et savoir-être, acquis au contact des jeunes, au service d'une structure ou de projets à forte implication associative, sociale et locale.



De par la pluralité des postes occupés, de la mobilité et de la disponibilité liées aux fonctions qui m'ont été confiées à ce jour, un poste comme défini ci dessus me motive tout particulièrement.



Récemment diplômé universitaire en gestion, administration et développement associatif, je souhaite m'exprimer totalement dans de nouveaux challenges associatifs et au sein d'équipe dynamiques.



Titulaire d'une qualification (Gestion Technique et Administrative GTA) pour la mise en œuvre de stages de sensibilisation aux causes et conséquences des accidents de la route.



DOMAINES DE COMPÉTENCE



MANAGEMENT-RELATIONNEL

Management et animation d'une équipe de 47 bénévoles et de 3 Services Civiques

Management de collaborateurs salariés(25 à 125)

Animation de réunion (5 à 25 personnes)

Contrôle des objectifs



COMMUNICATION

Responsable de la communication, encadre et assure le suivi de la rédaction d'un produit interne de communication. En contact avec la presse locale, régionale et nationale. Assure la rédaction d'articles et la mise en place de plans de communication.



GESTION – ADMINISTRATION - FORMATION

Assure la gestion administrative et le suivi de formation de nombreux collaborateurs de status différents,

Directeur d'objectif budgétaire, par le passé jusqu'à 7M€ avec de fortes implication dans le passage de marchés.

Maître de stage dans le cadre de cycle de formation (stagiaires ENSAM, stagiaire IUT, Stagiaire licence communication)

Assure des formations techniques

Directeur de centre de Stages de sensibilisation aux causes et conséquences des accidents de la route.



SÉCURITÉ

Responsable d'un site puis la sécurité (accès et intrusion) d'une emprise supérieure 20 000 hectares.

je développe actuellement plusieurs projets ayant pour objectif de diminuer le nombre d'accidents de la route, le nombre de tués et blessés.



Mes compétences :

Gestion

Communication

Sécurité

Formation

Administration

Management

Relationnel

Animation de réunion