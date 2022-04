Julie WARNIER

Issue d’un parcours centré sur le graphisme et le multimédia, je m’intéresse aussi à la photographie. Polyvalente, je réalise tout type de projets de la prise de photos à la mise en page print et web.



Je vous invite à consulter mon site internet pour découvrir un aperçu de mon travail : http://juliewarnier.com/



Mes compétences :

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe After Effects

Adobe Premiere

QuarkXPress

Adobe Lightroom

Photographie

Wordpress