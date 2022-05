Shana DERIVIÈRE

Graphiste et Illustratrice indépendante, j'interviens sur Angoulême et son agglomération.



Créative et passionnée, je suis toujours à l'écoute : j'aime conseiller et transmettre mes savoirs.



Je pratique Photoshop depuis 9 ans, Illustrator & InDesign depuis 4 ans.



Mes compétences :

Créativité

Cartes de visites

Conception

Logos

Adobe Premiere Pro

Dessin vectoriel

Adobe Photoshop

Conseil en communication

Retouche photo

Informatique

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Cahier des charges

Flyers

OpenOffice

Photographie publicitaire

Design graphique

PC

Illustration

Conseil

Mac OS

Relationnel

Chaîne graphique

Infographie

Photographie

Orthographe

Accueil physique et téléphonique

Gestion du stress

Microsoft Excel

Gestion de la relation client

Gestion des conflits

Autonomie

Sens de l'écoute et du relationnel