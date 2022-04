Diplômée en Communication et Tourisme, avec un an d’expérience en agence et chez l'annonceur, ainsi que des compétences solides en gestion de projets et communication visuelle (édition, print, packaging), je recherche un poste de chargée de communication, au sein d'une agence ou dans le secteur culturel / touristique / associatif.





Mes compétences :

Gestion de projets

Communication

Bureautique

Illustrator, Indesign et Photoshop