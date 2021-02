Pascal KHARSA

Ostéopathie musculo-squelettique, viscérale, crânienne, fasciale.

L'ostéopathe s'attache à rétablir l'équilibre du corps ce qui est synonyme de santé. Pour cela il diagnostique les pertes de mobilités à échelle articulaire et tissulaire. Celles-ci signent un dysfonctionnement dans la structure et la fonction. En rétablissant l'équilibre environnementale (mécanique, neural, métabolique par une investigation du terrain et des organes) il libère ces blocages et aide à rétablir la libre circulation: drain et apports se font correctement permettant l'expression optimale de la fonction et l'intégrité de la structure.



Mes compétences :

Anatomie

Physiologie

Musculo-squelettique

Cranien

Visceral

Fascia

Tissulaire