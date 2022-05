Pascal KITAEFF

Œuvrant dans le développement depuis de nombreuses années, j’ai été amené à couvrir toutes les phases le composant, de la phase de cadrage (technique ou fonctionnel) à la maintenance en production de la solution finale en passant, bien évidemment par la recette et l’intégration, mais aussi la gestion des ressources (internes et externes) pendant le développement et le suivi d’avancement au client.



De par ces multiples expériences, j’ai à cœur de confronter mon expérience à des projets ambitieux qui enrichissent tant en termes techniques qu’humains.



Mes compétences :

Siebel

Oracle

Java

Customer Relationship Management

JavaScript

Audit

eScript

Objective C

C++

Sybase

Sun Solaris

Siebel Tools

Service Oriented Architecture

Oracle Pro-C

Oracle PL/SQL

Oracle Forms

Oracle Developer 2000

NeXTStep

Microsoft Windows

COM/DCOM

C Programming Language