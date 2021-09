Pascal LALANDE

20 ans d'expérience professionnelle dans le management en tant que Responsable de site de production, Adjoint au Directeur du site, Responsable dun département Energie, Responsable des ventes de centrales dénergie

- 20 années dexpérience et dexpertise technique en Mécanique, énergie, électricité industrielle, logistique, centrales

- 12 années dexpérience dans la Direction de site (Prise en charge de centre de profit avec mise en œuvre dune politique dexpansion conforme aux objectifs de la direction, management, réorganisation)

- 20 années dexpérience de Business développement pour des sociétés françaises en France et à lexport

- 6 années dexpérience dans l'agroalimentaire



Ingénieur ENIT option commerce international (4ème année à l'Ecole Polytechnique de Montréal - Canada)



Homme d'action capable de manager des équipes tout en mettant à profit ses compétences commerciales.



Pragmatique et persévérant, j'ai développé des capacités multi techniques (électricité, mécanique, automatisme, génie civil, logistique) qui me permettent d'être à l'aise dans de nombreuses situations.



Mes compétences :

Energie

Biomasse

Management

Gestion de site

Énergies renouvelables

Commerce international