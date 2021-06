Pascal LE FERRAN

Superviser la direction administrative et financière me permet de contribuer au développement des activités de lorganisation. Doté dune grande autonomie, d'un sens des responsabilités et des priorités, d'une forte analyse des problématiques de structuration et de développement, je suis force de proposition et demeure efficient dans ma collaboration avec le board et les actionnaires. Véritable partie prenante et business partner du dirigeant, qui sait mettre tout en œuvre pour atteindre les objectifs qui me sont confiés.



Fort de premières expériences acquises ces douze dernières années en créant et/ou dirigeant le pôle financier d'un réseau de boutique en forte croissance, d'une industrie chimique, dune société d'ingénierie financière (financement location, SSII), dune filiale de la Fondation dAuteuil puis un groupe industriel de la pétrochimie, je souhaite malheureusement quitter lîle de Mayotte pour des raisons personnelles (insécurité +++) que professionnelles.



Avide de nouveau challenge, passionné par mon métier, je souhaite contribuer au développement opérationnel et stratégique dune entité en l'aidant à croitre en prenant en charge la direction administrative et financière et de bénéficier dun enrichissement tant professionnel que personnel.

Doté de pragmatisme, force de proposition, j'excelle dans la structuration/restructuration et la mise en place d'outils de pilotage et KPI représentant la stratégie d'une entreprise (Business plan, P&L forecast, montage financier, opération de haut de bilan : levée de fonds, acquisitions). Véritable leader, jaime fédérer mes équipes autour de valeur telle que lexcellence, la persévérance et le dépassement de soi pour demeurer au service des intérêts de la société tout en veillant à lamélioration continue, des connaissances et des compétences de mes collaborateurs.

Jéprouve le besoin de mépanouir pleinement au travail, proactif et efficient, je madapte aisément et est autonome dans lensemble des tâches qui me sont confiées, quoi de plus important que dêtre un atout essentiel et de confiance dans une organisation ?



Mes compétences :

Comptabilité générale

Révision comptable

Etats financier, liasse fiscale

Contrôle de gestion

Veille juridique

Sage

Gestion des ressources humaines

Informatique

Reporting financier

Fiche de paie

Relations humaines

Gestion financière et comptable

Finance d'entreprise

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Recrutement

SAP BusinessOne

Analyse financière

Business plan (P&L, plan de financement, cash flow)