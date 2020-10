Pascal LEFEVRE

CADRE DIRIGEANT INTERNATIONAL SENIOR



Créateur de Valeur | Leader d’Equipes | Preneur de Décisions | Chasseur d’Opportunités



Développer des équipes internationales cohérentes, orientées vers une croissance profitable.



Très grande expérience internationale.



Etudes à Paris, New York et Tokyo. Plus de 25 ans d’expérience dans le monde entier et dans différents secteurs B2B et B2C : alimentaire, plastique, packaging et industrie minière.



Français, anglais et espagnol parlés couramment.



Je suis un leader visionnaire et stratégique avec des résultats financiers probants, même durant des périodes de forte crise, au sein de groupes européens et américains cotés. Forte capacité à gérer des équipes dans des marchés cycliques et à acquérir et retenir les talents. Forte capacité à construire des relations et négocier avec des décideurs de haut niveau. Attention particulière dans l’atteinte d’objectifs ambitieux et dans la préservation de la trésorerie. Travailleur tenace fournissant de façon proactive des résultats et excédent les objectifs ambitieux.



Dans mon rôle de direction Générale, je fais preuve d’une communication claire et d’une exécution disciplinée, générant une amélioration continue des équipes, et de la création de valeur pour les actionnaires. Leader inspirateur et impactant, exigeant prise de responsabilité et appropriation à ses équipes. Preneur de décision agile et courageux, tout en étant proactif et pragmatique. Preneur de décision reconnu, associé à des valeurs d’honnêteté et d’intégrité.



COMPÉTENCES CLÉS

• Leadership visionnaire et planning stratégique

• Responsabilité bilan, compte d’exploitation et trésorerie

• Business International

• Croissance profitable

• Restructurations opérationnelles

• Gestion opérationnelle

• Acquisition et rétention de talents



Ouvert à des propositions



Mes compétences :

Cash Management

Due Diligence

Cost Control

Ceo

Stratégie digitale

Stratégie

Vision

Restructuration

Gestion du changement

Direction générale

Direction commerciale

Gestion de projets internationaux

Développement international

Management international

Management des ventes