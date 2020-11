Pascal LIDOVE

Encadrement de l'équipe informatique

Budgétisation du service IT

Architecture Réseau et Système dans un environnement hétérogène

Suivi de Projet de mise en place d’outils métier orientés contenus.

Négociation fournisseur et gestion des Achats

pilotage de déménagement, sécurité des locaux

Mise en œuvre d’un PSI allié à la refonte de la sauvegarde

Appui technique interne sur des appels d’offre Grand compte.

Accompagnement à l’intégration de Tpe/Pme au sein du groupe



Mes compétences :

Juniper

Macintosh

Direction des systèmes d'information

Web