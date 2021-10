Pascal MENETRIER

Mon activité professionnelle se situe dans le monde de la finance, du contrôle de gestion, de la comptabilité, du suivi des chantiers, de la facturation & des règlements clients.



Mission :

Supervise lensemble de lactivité comptable et administrative de létablissement et/ou dautres

établissements ou industries qui y sont rattachés. Il participe à la gestion de létablissement.

Conseille le Directeur dAgence et lexploitation sur les questions administratives, contrôle le respect

des procédures, alerte les chefs détablissement et sa direction fonctionnelle en cas de

dysfonctionnement.



Dans le cadre de mes activités extra-professionnelles, je consacre une grande partie de mon temps à ma famille, à la vie associative et sportive.



Mes compétences :

Comptabilité

Finance

Gestion de projets

HandBall

Organisation

Relation Clients

Sports

Sports collectifs

ventes