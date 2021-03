Pascal MEYER

Intrapreneur, en recherche active d'un poste à responsabilité concernant le développement commercial dans l'IT, idéalement l'IOT.



Mon expérience professionnelle est riche de trois activités complémentaires qui sont :



- La création de business units et leur croissance par la vente de prestations de services et de développements informatiques à forte valeur ajoutée au sein de différentes sociétés (avec une dimension innovation comme lIOT),

- Lexternalisation de systèmes dinformations, leur hébergement en data center et les services managés associés (PRA, PCA, monitoring, administration, ),

- La vente de logiciels et de solutions informatiques clé en main.



Passionné par les nouvelles technologies, je vous propose d'apporter mes compétences et mon réseau étendu dans ces domaines en tant que business développeur et manager d'activité.



Mes compétences :

Business development

Management

Solution Selling

Business analysis and portfolio strategy