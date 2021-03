Pascal MONGE

Oenologue et maître de chai depuis plus de 25 ans dans de grandes structures viti vinicoles. En collaboration avec le chef d'exploitation, je prends en charge la conduite technique du chai. Je planifie, organise, délègue, suis, contrôle et réalise les travaux. J'assure les tâches administratives dans le respect de votre ODG. Je recherche un poste Oenologue Maître de chai. www.oenos.hebfree.org



Mes compétences :

Gestion des stocks

Viticulture

Développeur web WordPress / WooCommerce

Gestion de la production

Oenologie