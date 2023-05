Diplômé de l'école des Beaux Arts de Dijon je suis depuis 1998 employé au Club med. De décorateur, Responsable évènementiel à Directeur Loisirs, je me suis depuis quelques années reconverti dans les métiers de Restauration. Aujourd'hui au coeur de mon nouveau métier, Food & Beverage Manager. Passionné et créatif je suis attentif à la qualité et au respect de la prestation client.



