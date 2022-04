Gilles SONNET

Fleuriste contemporain alliant qualité et originalité pour les particuliers et les professionnels



Large gamme de services dédiée aux entreprises:

- Décoration événementielle

- Plafonds et murs en végétaux stabilisés

- Création de jardinières et bacs

- Location de plantes et décors

- Abonnements et contrats d'entretien

- Abonnement floral

- Bouquet de cérémonie, commémoration, remerciement, remise de médailles...etc.









Mes compétences :

Fleuriste contemporain... createur de paysage éphé

Fleuriste au service des entreprises pour des abon