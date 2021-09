Mon élément : La réparation automobile.

Ma description : Dynamique, efficient et travailleur.

Mes préférences : La technique, le commerce, le travail d'équipe, le pilotage et le management d'une activité et la création d'outils de surveillance informatique.

Mon expérience : 21 ans d’ancienneté pour la marque Mercedes-Benz.

Mes souhaits : Que cette passion pour l'après-vente ne s’arrête jamais.



Mes compétences :

Microsoft Excel

CT scan