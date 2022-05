Pascal PEROTIN

Ingénieur en Informatique, docteur en Sciences de Gestion, cadre supérieur dans l'ESR après avoir été un directeur de projet SI dans le privé, j'ai une expérience à la fois technique du domaine numérique et managériale.



Un parcours professionnel de 25 ans riche de rencontres et de responsabilités croissantes m’a permis de développer des compétences dans la conduite du changement et dans le management des équipes et des structures. Il m’a aussi naturellement porté à construire une réflexion sur la modernisation et la rationalisation des moyens engagés en soutien aux missions de l’ESR.



Particulièrement attaché au sens du travail et au projet collectif, à la valorisation et à l’implication de toutes et tous, j’apporte mon énergie, mon expérience et ma force de conviction pour œuvrer à soutenir la mutation numérique de l’ESR.