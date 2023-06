Pascal PESCHET

Depuis 2005, je conçois des services basés sur les technologies dites "sans contact" (codes-barres 1D/2D et NFC), notamment dans le domaine de la e-santé (cf PillTag) et du sport (Paralive)

https://www.clubic.com/technologies-d-avenir/actualite-474598-vivatech-cette-drole-de-pilule-connectee-veut-optimiser-performance-sportifs-comment.html



Entre 1992 et 2005, j'ai accompagné Alapage sur Minitel (1992), Internet (1996), les téléphones mobiles (2000) et les PDA (2001).



Mes compétences :

Code barre

COMMERCE

Commerce électronique

Commerce mobile

E commerce

Electronique

Mobile

NFC