Rodolphe LEPLEUX

Et si vous recrutiez un tempérament de chef d'entreprise, un manageur dans l'âme, un fédérateur et leader d'équipes?

VOUS SOUHAITEZ VOUS DEVELOPPEZ?

VOUS CHERCHEZ A RECRUTEZ UN COLLABORATEUR CLE DANS VOTRE ENTREPRISE?

Responsable de différents centres de profit, j'ai managé de nombreuses équipes dans des environnements multisites avec une aisance relationnelle et des compétences commerciales reconnues.

LinkedIn est un outil précieux de développement économique. J'utilise régulièrement LinkedIn pour rechercher des informations sur le marché, sur les entreprises ou sur l'actualité économique.

Mes expériences m'ont permis de créer une agence, développer un centre de profit, relever de nombreux challenges, coacher de nombreux collaborateurs.