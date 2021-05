VOXALY, filiale de DOCAPOSTE, déploie des solutions de vote internet et vote multicanal au service des entreprises du secteur privé, des collectivités et organismes de la fonction publique territoriale et hospitalière, des banques, mutuelles et assurances.



Leader dans le domaine des élections et expert du vote électronique depuis près de 15 ans, Voxaly accompagne toutes les entreprises dans la mise en place de leur dialogue social : de lorganisation du CSE, jusquà la gestion des instances représentatives du personnel.



En complément de son expertise dans les domaines du vote et des relations sociales, Voxaly est spécialisée dans la conception de solutions digitales sur-mesure qui facilitent la mise en œuvre dopérations actionnariat, en liaison avec les teneurs de comptes, conseillers fiscaux et juridiques



Ayant en charge le développement des ventes de nos solutions de vote, je vous invite à me contacter aux coordonnées ci-dessous pour discuter de votre projet.



A très bientôt,



David LE LANN



email : david.lelann@voxaly.com

tél : +33 (0)7 86 16 75 32

site web : https://www.voxaly.com