Bonjour,

Animateur-Présentateur événementiel expérimenté, j'ai le plaisir de réunir, informer, fédérer, divertir et dynamiser tout types d'événements en Ile-de -France comme en régions depuis plus de 15 ans.



Découvrez mes prestations en images:

http://animateur-presentateur-animateur-micro-professio.e-monsite.com



Salon-convention-table ronde-conférence-débat-séminaire,

Soirée de Gala et d'entreprise- spectacle-remise de prix

Lancement de produit- roadshow - animation commerciale -team building

Evénement sportif et culturel-forum-fête de ville-réunions publiques,

Plateau télévision -émissions de radio-voix-off.



L'animation et l'organisation d'événements, la radio, la télévision; autant d'expériences significatives et convergentes au service votre événement !



Nombreuses références à votre disposition sur contact.

Au plaisir de réunir !



Pascal PHILIBERT



Mes compétences :

Animation micro

Présentation d'événements

Comédien

Animation d'événements publics et professionnels

Animateur Télévision

Voix off

Animateur radio

Speaker