Pascal POSLUSZNY

Exigeant dans le travail, assidu



diplôme : Bac G2, BTS comptabilité , DCG (95% des UV ) reste 1 UV management cours via INTEC Paris (examen en 2022)



Connaissance approfondie en droit du travail et social (cabinet KPMG)

Formation avec le cabinet TEN.



Maîtrise les procédures de la grande distribution (cut-off pour le bilan)

Préparation globale des dossiers de travail



Connaissance des logiciels " péricles " , "space x logiciel de compta", evolutel , abaco, expert rh pegase (logiciel de paye)"

maîtrise du processus de paie (paramétrage de la paie, gestion des contrats de travail et des ruptures..), élaboration des déclarations sociales (via dsn), connaissance de la fonction DRH ( RGPD, plan de prévention, mise en place du document unique...)



Déclaration fiscale : is, cvae, ca3, tascom, c3s ...



en complément : déclaration 2035 (profession libérale)

Comptabilité SCI

intégration fiscale



souhait : obtenir le DSCG



Mes compétences :

Droit du travail et social

management d'une équipe

Organisation du travail

Sauveteur secouriste du travail

Contrôle de gestion