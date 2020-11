Pascal POUPARD

Responsable de Projets R&D à l'Institut Français des Productions Cidricoles. Mon travail porte sur l'amélioration de la qualité des cidres au sens large, notamment des qualités gustatives, visuelles et olfactives. Je réalise le montage et le pilotage de projets R&D pour répondre à des problématiques de la filière. Les projets auxquels je suis associé, répondent à ces problématiques en allant de la recherche fondamentale à la recherche appliquée. Dans le cadre de ces projets, je co-encadre des doctorants conjointement avec une équipe de l'INRAE et je forme également des stagiaires.



Les trois projets phares :

- Projet DiVin Cidre qui vise à fournir aux professionnels des solutions leur permettant d'optimiser le caractère aromatique "fruité" des Cidres et des Vins. Ce projet que je pilote, fait intervenir trois autres partenaires dont un centre de recherche, un centre technique et une entreprise privée.



- Projet JINNOV :

Ce projet a pour objectif de développer des Jus de pomme INNOVants issus de la filière cidricole afin de diversifier l'offre, et en adéquation avec la demande des consommateurs. Dans le cadre de ce projet, je travaille conjointement avec une autre équipe de recherche pour co-construire ces nouveaux jus de pomme en intégrant à la fois l'avis des professionnels de la filière, et les attentes des consommateurs vis-à-vis de ce nouveau concept.



- Projet MAITRACID :

Ce projet a pour but de mettre à disposition des professionnels de la filière des solutions et des outils pour une meilleure maîtrise de l'acidité de leurs produits. Des expérimentations ont tout d'abord été menées à l'échelle pilote avant la réalisation d'essais dans des ateliers cidricoles. Je coordonne ce projet et assure le lien avec les autres partenaires (chambre d'agriculture, acteurs de développement) et les entreprises de la filière.



- Montage de projets R&D

- Recherche de financement

- Coordination et pilotage de projets R&D

- Encadrement de doctorants et de stagiaires

- Planification et suivi d'expérimentations au laboratoire

- Veille bibliographique (veille scientifique et technique)

- Rédaction de synthèse et de rapport

- Communication orale lors de congrès / colloque

- Transfert et diffusion des résultats

- Communication écrite dans des revues scientifiques et des revues à destination des professionnels