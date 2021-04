Pascal REGNERI

Nous sommes pris dans des répétitions d’échecs, de souffrances morales, psychiques, ou émotionnelles et pourtant nous faisons de notre mieux pour nous dépasser et continuer à avancer. La vie, ses épreuves, notre expérience, nous enferment dans un système et nous empêchent de réaliser, d’avancer vers nos désirs. J’accompagne mes patients, seuls ou en couple, à comprendre et mettre en œuvre des solutions qui leur conviennent et leur permettent d’avancer, rassurés et heureux d’avoir pu trouver Leur Solution.

Problème de couple, burn-out, traumatismes, la psycho-somatothérapie permet de poser des mots, pauser les maux, et en faire quelque chose qui permet de dépasser le mal-être, et apporter des solutions pour renaître vers le beau, le bien, le bon….

Psycho-somatothérapeute, psychanalyste, hypnothérapeute humaniste, je vous propose un accompagnement dans l’accueil et la bienveillance.

Les solutions, les réponses sont en chacun de nous.



Mes compétences :

Bio

Coaching

Programmation neuro-linguistique

Psycho-Somatothérapeute

Enseignant Méditation pleine présence

Gestion des entreprises

Conseil en management