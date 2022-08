Pascal ROCHE

Madame, Monsieur,

Jai effectué limplantation du Contrôle de gestion en mettant en place tous les « Tableaux de Bord », en analysant les données et en jetant les bases de la comptabilité analytique et du reporting mensuel.

Ceci a ainsi permis dalerter le management sur les risques, de proposer des plans dactions avec suivi hebdomadaires, doptimiser les postes budgétaires, le contrôle des coûts, le calcul des marges et in fine le résultat de clôture, au sein dun des leaders du secteur multi-services aux entreprises.

Jétablissais pour Le Président, le Directeur Général Adjoint et/ou le Directeur des Opérations, les clôtures mensuelles dans le respect des règles et lois comptables et de gestion, et aussi réalisé les prévisions à court et moyen terme, et reportings détaillés dans le respect les délais fixés.

La gestion quotidienne du compte client était accompagnée dactions de recouvrement. La gestion de trésorerie faisait lobjet de situations et de prévisions quotidiennes destinées au Président et au D.G.A.

Janalysais tous les mois les comptes de résultat des Centres Opérationnels, des Directions Régionales et du Siège, les écarts au budget et faisais des propositions dactions, avec la conséquence sur la projection au 31/12, et ceci avec le sens des responsabilités et anticipation.

Jétais le garant de la performance économique en tant que Pilote du Budget et de son suivi.

A lépoque, les opérationnels me surnommait « Mister Budget ».

Jai performé le recouvrement de créances, la mise en place des financements et fiabilisé les relations avec les banques, les actionnaires, et les investisseurs institutionnels publics ou personnes privées.

Etant souvent auprès des opérationnels, je connais mieux les enjeux financiers et je peux faire des propositions pour améliorer les résultats de la Structure, Entreprise privée ou Division opérationnelle.

Jai fiabilisé lutilisation des processus en tant que Responsable Qualité ISO, dans le cadre dune certification ISO 9002, laquelle a été obtenue officiellement avec la mention « Niveau optimisé ».

Jai aussi rédigé un Manuel de procédures de Contrôle Interne pour des Commissaires aux comptes.

Jai ainsi apporté mon sens du management engagé, lié à la recherche datteinte des objectifs.

Je suis invité régulièrement par les opérationnels pour dialoguer et faire remonter les informations. Je suis disponible et mobile sur la France entière. Je suis prêt à vous rencontrer à votre convenance pour en débattre. Sincèrement votre.