Président exécutif / Directeur Général depuis plus de 10 ans dans des groupes internationaux

Secteurs de lénergie, de la construction, des multi-services et de lindustrie

Fusion/Acquisition, restructuration, transformation, LBO, organisation décentralisée

Stratégie, business développement, projets transversaux et internationaux, vente BtoB

Management participatif et par objectifs

Fonctions supports : finance, achats, RH

Anglais et allemand courants