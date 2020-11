Pascal VILLOT

J'occupe actuellement le poste de responsable système qualité du groupe ASCOMETAL(1200 pers)un des leaders européens de la fabrication et transformation des aciers spéciaux pour les secteurs de l'automobile, de l'oil and gas, du roulement et de la mécanique.

ASCOMETAL fait parti du groupe "SWISS STEEL" (10 000 pers)

Je suis en charge de la partie "système qualité,sécurité , environnement et énergie " et notamment de l'application de la norme IATF 16949 (référentiel automobile) pour l'ensemble des 5 sites de production, du centre de recherche et du siège.

A ce titre, je réalise des audits "système", "procédé" FIEV 2.0 et "fournisseurs" (internes et externes à la société), pour lesquels je me charge également du suivi des actions correctives en support et conseil aux responsables qualité des différentes usines.

Dans ce cadre, je suis également en charge de l'animation et de la formation du personnel sur l'ensemble des outils et méthodes "qualité" conventionnels (QRQC, 8D,..) et automobile (Core Tools)>(AMDEC, APQP,PPAP, SPC,MSA,.)et je gère la mise à jour, la rédaction des procédures ou consignes diverses ainsi que le suivi du système documentaire .

J'interviens en rôle de support lors des audits" tierce partie" et tout au long de l'anne en tant que conseil.

Je suis également auditeur ISO 14001(environnement),OHSAS 18001 ( bientôt ISO 45001) , ISO 50001 et ISO CEI 17025( norme laboratoire COFRAC) sur la partie "système"

Je participe à la préparation des revues de direction , et de la rédaction de leurs synthèses

Je participe également ,et en collaboration avec mes collègues spécialisés, aux audits "sécurité" (visites opérationnelles type "DUPONT de Nemours").



Mes compétences :

Qualité

Pédagogie

Rigueur