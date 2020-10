Pascal WALET

Au sein de Colas Rail, je réalise des installations courants-faibles ou de télécommunications, depuis l'appel d'offre jusqu'à la réalisation des projets. Actuellement j'interviens plus particulièrement sur des projets de transport urbain à l'étranger où les marchés se développent fortement. Depuis de nombreuses années je me suis orienté vers les courants faibles qui sont passionnants car dans un domaine très varié et avec des technologies en constante évolution. Une veille s’impose pour être au fait des tendances du marché mais ce n’est pas une contrainte pour moi, c’est plutôt l’un des attraits de ce métier.

COLAS Rail est une filiale de la société COLAS (groupe BOUYGUES), spécialisée dans la réalisation d'infrastructures ferroviaires. COLAS Rail réalise des projets clés en mains dans ce domaine et j’y participe depuis le bureau d’ingénierie.



Mes compétences :

Fibre optique

Ferroviaire

Sonorisation

Chronométrie

Réseau de transmission

Vidéosurveillance

Protection des biens et des personnes