Aujourd'hui Viadeo donne plus d'importance à la publicité qu'à la sécurité des abonnés.

Suite à une nième compromission de mes identifiants, j'ai décidé de purger mon profil et je vous invite à me retrouver sur d'autres réseaux sociaux plus sérieux et où la publicité ne représente pas 70 % de chaque page.

Etant un ancien utilisateur de Viaduc, je ne peux que regretter ce qu'est devenu Viadeo