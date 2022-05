Sandrine TARIS-LALANNE

Vous accompagner pour faire émerger vos capacités/potentiels afin que vous trouviez votre équilibre unique et personnalisée, c'est ma mission :)

Trouvez votre équilibre pour donner du sens à votre projet de vie et/ou professionnel !

Je suis à votre écoute :)

Contactez moi pour plus d'infos



Mes compétences :

Coach de Vie

Coaching professionnel

Coaching individuel

Gestion de projets

Initiative et autonomie

Autonome et responsable

Initiative et adaptation

Initiative et solidarité

Coaching d'équipe

Coaching

Communication

Territoire/ Aménagement/ Développement Durable

Commercialisation de produits et services

Partenariats internationaux

Exploitation autoroutière

Développement économique

Marketing

Partenariat commercial

Langue anglaise

Relations extérieures

Reporting

Autonomie