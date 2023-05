Pascale BAUMEISTER

Formatrice depuis 1995 et coach professionnelle depuis 1999, j'ai découvert le Personal Branding en 2006 et je me suis tout de suite passionnée par cette méthode. J'ai alors suivi une formation auprès de ReachCC (N°1 aux Etats-Unis).



Ce que j'aime particulièrement dans ce processus qui nous permet de développer notre notoriété et de nous faire reconnaître dans notre environnement professionnel ou sur notre marché, c'est que nous devons commencer par apprendre à nous connaître, ce que nulle part nous n'apprenons à faire.



Je crois que ce qui manque à la plupart d'entre nous pour se démarquer, c'est de savoir ce qu'il a à dire à propos de lui-même, d'oser communiquer sur ses talents, ses forces, sa valeur ajoutée, sa différence, son parcours et se mettre en avant. J'ai donc consacré toute ma carrière à ces sujets.



Par ailleurs, j'aime transformer les principes théoriques en pratiques ludiques et compréhensibles par tous, ce qui m'a amenée à construire de nombreux programmes de formation pour les entreprises, pour les particuliers et pour de grandes écoles qui m'ont fait confiance dès 2009. J'ai aussi créé deux jeux de société, un outil psychométrique (Le Profil de 5 Eléments®) et écrit trois livres, pour le moment ;-)



En 2016, j'ai voulu rendre mes programmes accessibles à un plus large public. J'ai donc créé le premier site de formation francophone sur Internet en Personal Branding (http://www.personal-branding.fr ). Vous y trouverez une première formation destinée à ceux qui souhaitent développer leur image de marque, leur réputation et leur visibilité sur les Médias Sociaux Professionnels, afin de se faire repérer par des personnes clefs ou des recruteurs.



Pour découvrir ce programme de formation sur Internet, suivez ce lien : http://personal-branding.fr/prestations/formations-en-ligne/presentation-du-programme-4/



D'autres programmes sont à venir.



Voir l'ensemble de mes prestations en suivant ce lien : http://personal-branding.fr/prestations/

Voir mon site personnel : http://www.pascale-baumeister.fr



Mes compétences :

Animation de réseaux

Conception d'outils et de contenu pédagogique

Coaching professionnel

Coaching de dirigeants

Management de l'intelligence collective

Personal Branding

Formation des manageurs

Animation de formations et d'évènements

Coaching d'équipes

Conseil en culture d'entreprise

Révélation de Talents

Equilibre et gestion du stress en entreprise

Intelligence collective

Gestion du stress

Management

Coaching

Formation

Gestion des talents

Talent manager

Intelligence emmotionnelle