Pascale DOUILLARD

Diplômée de l’ESSEC, consultante et formatrice en relations humaines et développement personnel pendant 10 ans, mon orientation vers l’architecture d’intérieure s’est imposée comme une évidence.

Par passion.

Diplômée de Créapole en 2002, j’ai d’abord collaboré avec Jean Philippe NUEL au sein de son agence, avant de créer l’agence WE DESIGN en 2005 (anciennement dénommée Parallel’om).



Cette triple formation se retrouve au sein de l'agence dans notre démarche de partenariat avec nos clients. Alliance d’écoute, de créativité, de pragmatisme, de rigueur et de souci de la rentabilité.