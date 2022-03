Pascale SIMO-RAPPOLT (SIMO)

J'ai plus de 20 ans d'expérience dans l'immobilier, d'abord assistante dans un cabinet d'architecture jumelée a une société de Marchand de bien, j'ai continué ma carrière dans une entreprise de logement social, dans laquelle je suis restée 8 ans, je ne garde pas un bon souvenir de cette période. Une mission intérimaire m'a permis de reprendre confiance en moi et de mon potentiel professionnel, je suis passée de Chargée d'accueil a Gestionnaire locatif avec 1400 baux actifs. Mon poste chez BNP PARIBAS REAL ESTATE m'a entrainé vers l'immobilier professionnel, un nouvel aspect qu'il manquait a mon CV, et puis la rencontre avec Mme DROMSON, qui m'a offert une nouvelle corde, le syndic d'immeuble.

Je suis a ce jour chez Edouard Denis PROMOTION, toutes ces expériences m'ont conduite vers un poste "multifonction", avec un nouvel horizon professionnel.



Mes compétences :

Maitrise PACK OFFICE

Logiciel AOS

Organisée

Facilité d'adaptation a une équipe

Autonome