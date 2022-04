Jonathan LEDOUX

Bonjour à tous,



Je me présente en quelques lignes pour vous exposer qui je suis.



Je m'appelle Jonathan, en recherche d'emploi, et commence dans le monde du travail.

Je suis une personne joviale, optimiste et d'humeur égale. Je me sens à l'aise au contact de personnes (équipe de travail et client). Je cherche à évoluer dans une bonne ambiance et avec des personnes motivées et qui peuvent m'apporter diverses connaissances.



Pour la suite, je vous laisse visiter mon profil.

Bonne navigation



Mes compétences :

Ecoute

Travail en équipe

Aisance relationelle

Organisation du travail

Disponibilite

Optimisme