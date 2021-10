Pascalline QUAEDVLIEG

PROFIL PROFESSIONNEL



Courtier immobilier résidentiel

RE/MAX Cité

Montréal, Québec

Canada



Titulaire d'un Permis de courtage immobilier de l'OACIQ :

Organisme d'Autoreglementation du Courtage Immobilier du Québec ;



Membre de l'APCIQ :

lAssociation Professionnelle des Courtiers Immobiliers du Québec ;



Exerce le courtage selon la loi du courtage du Québec ;

Adhère à une assurance responsabilité professionnelle (FARCIQ)

et à un fonds dindemnisation du courtage immobilier (FICI)



Langues :

français, anglais, néerlandais, allemand



Extras : Home staging et design



Ma devise : Votre satisfaction, ma passion



Quaedvlieg-immobilier.com



-----

Historique :

Détentrice d'un doctorat en histoire de l'art, en science de théâtre, communications et en relations publiques de l'Université Rijks, Utrecht au Pays-Bas. Conservatrice et commissaire d'expositions pour le Musée Bonnefanten à Maastricht aux Pays-Bas.

Gestionnaire, possédant une vaste expertise en diffusion, promotion et développement dans l'univers de l'art.

Création de deux compagnies d'art et de textiles aux Québec et en France.



J'ai développé de solides compétences en matière de gestion et de communication tant avec le milieu artistique,

institutionnel et corporatif qu'avec les amateurs d'art.

Par ailleurs, mes précédents emplois m'ont amené à rédiger et présenter des demandes de subventions ainsi que des recherches de commandites. En tant que directrice, En tant que directrice de galeries d'art et consultante en arts, ces compétences se sont avérées fort pertinentes.





Production de nombreuses évaluations d'oeuvres d'art pendant mes mandats de directrice des galeries, autant sur le plan privé qu'institutionnel et pour la CCEEBC:



Champ de spécialité :

-Immobilier

-Art moderne et contemporain Québécois

(Peinture, sculpture, estampes, photographies)

-Art Amérindien «Woodland School of Art»

-Les études en histoire de l'art aux Pays-Bas et des contacts professionnels en Europe me sont utiles pour les évaluations Transatlantiques.



Polyglotte : néerlandais-français-anglais-allemand.

Polyvalente, créative et organisée. Rayonnement international.